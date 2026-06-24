Když si podáváme ruce, člověk si nemůže nevšimnout jeho unavených, zarudlých očí. „Moc jsem toho nenaspal, máme teď hodně práce,“ vysvětluje šéf české strojírenské společnosti 2JCP Vojtěch Křenovský. Není divu, tahle firma zaměřující se na vývoj a výrobu technologických celků a inženýrských řešení využívaných v průmyslu a energetice v poslední době rychle roste. Z podniku, který kdysi vznikl jako malá strojírenská a zámečnická dílna, se v posledních letech stal globální hráč realizující projekty na teritoriu od Skandinávie přes Perský záliv až po Austrálii. V rozhovoru jsme probrali, jak takový rychlý růst ustát, co je hlavním motorem úspěchu, a dostali jsme se i k tomu, co on sám považuje za největší slabinu českého průmyslu.

Dnešním velkým tématem je work-life balance. Jak tak koukám, pro vás to asi neplatí, že?

Nedávno jsem se na to ptal jednoho byznysového partnera. Odpověděl mi přímo: „Kdybych chtěl balanc, tak tuhle práci nedělám.“ A u nás ve firmě je to podobné.

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Co se dočtete dál

  • Hlavní motory úspěchu firmy 2JCP.
  • Jak uřídit rychlý růst firmy.
  • Co je největší slabina českého průmyslu.
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