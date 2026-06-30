Škoda Group dodá tramvaje švédskému městu Uppsala. Půjde o 20 obousměrných vozů s opcí na dalších 18. Kontrakt včetně servisu, dodávek klíčových dílů a technické podpory může dosáhnout až 270 milionů eur, což je zhruba 6,55 miliardy korun. ČTK o tom v úterý informoval mluvčí plzeňské strojírenské skupiny Jan Švehla.
Smlouva podle něj zahrnuje také dlouhodobou údržbu a generální opravy, díky nimž získá region Uppsala komplexní řešení pro celý životní cyklus vozidel.
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„Uppsala buduje zcela nový tramvajový systém, který se stane páteří městské veřejné dopravy. Tramvaje Škoda budou zajišťovat provoz na celé síti a nabídnou spojení moderních technologií, vysoké spolehlivosti, komfortu i dlouhodobé servisní podpory,“ uvedl.
Škoda Group tímto kontraktem podle Švehly významně posílila na severských trzích. „Nová vozidla kombinují osvědčenou technologii pro náročné severské podmínky s vysokou úrovní komfortu, přístupnosti a bezpečnosti pro cestující, řidiče i městské prostředí,“ řekl Jan Christoph Harder, prezident regionu Západ & Sever ve skupině Škoda Group.
Kromě dodávky vozidel zahrnuje kontrakt také dvanáctiletou smlouvu na údržbu a na generální opravy, obě s možností prodloužení o další rok. Program generálních oprav pokryje nejen samotná vozidla, ale i klíčové komponenty s vysokou hodnotou. Součástí je rovněž dlouhodobá technická podpora a komplexní záruční program, uvedl mluvčí skupiny.
Stavba nové tramvajové tratě je podle něj jedním z klíčových projektů dlouhodobého rozvoje Uppsaly. Dvoukolejná trať dlouhá 17 kilometrů s 22 zastávkami propojí důležitá místa, univerzitní a nemocniční areály či dopravní uzly.
Tramvaje vycházejí podle Švehly z platformy pro finské Tampere. „Osvědčené řešení umožňuje minimalizovat technická rizika a přizpůsobit vozy specifickým požadavkům Uppsaly,“ řekl. Tramvaje budou dlouhé 38 metrů a stoprocentně nízkopodlažní. Pojmou 186 cestujících, z toho 80 sedících. Na každé straně budou mít tři dvoukřídlé dveře a dvě jednokřídlé, což zrychlí výstup a nástup cestujících.
„Významnou součástí vozidel budou nejnovější digitální bezpečnostní technologie. Pokročilý antikolizní systém, vyvinutý ve Škodovce, pomůže předcházet střetům s automobily, chodci i překážkami na trati, čímž zvýší bezpečnost provozu a sníží náklady na údržbu,“ uvedl mluvčí. Vozy budou mít omezovač rychlosti, který přizpůsobí rychlost vozidla v obloucích i na dalších vybraných úsecích.
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Design tramvají propojuje podle výrobce historický charakter města s jeho moderním architektonickým rozvojem. Na konečné podobě tramvají se budou podílet také budoucí uživatelé. „Zvláštní pozornost bude věnována pracovišti řidiče, které bude vznikat ve spolupráci se samotnými řidiči a bude splňovat nejnovější evropské požadavky na ergonomii, bezpečnost, výhled i komfort,“ uvedl Švehla.
Kontrakt podle něj navazuje na další projekty Škody Group v severských zemích. Ve Finsku vyvíjí a vyrábí tramvaje pro Helsinky a Tampere a dodává dvoupodlažní lůžkové vozy pro národního dopravce VR Group. „V Tampere testujeme projekt Smart Depot využívající autonomní pohyb tramvají ve vozovně,“ řekl. Ve Švédsku modernizuje skupina 80 tramvají typu M31 pro Göteborg a získala kontrakt na dodávku až 31 vozidel pro příměstskou tramvajovou trať Saltsjöbanan ve Stockholmu.
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