Projekt čtyř větrných elektráren v obci Anenská Studánka ukazuje, že větrníky lze budovat i s podporou místních obyvatel. Stavbu větrníků na Orlickoústecku v Pardubickém kraji připravuje královéhradecká společnost Noho Energy, která už má s obcí podepsanou plánovací smlouvu a snaží se s ní udržovat dobré vztahy. Projekt i díky tomu nenaráží na NIMBY efekt (Not In My Back Yard – ne na mém dvorku), který mnohým jiným investorům hatí plány.
Ani ne dvousethlavá obec vidí ve výstavbě větrných elektráren příležitost. Obyvatelé ji už dříve většinově odsouhlasili v referendu. „V naší obci již stojí šest větných turbín, téměř 20 let s nimi žijeme bez problémů a bez stížností,“ sdělila HN starostka obce Růžena Motlová. V letech 2006 a 2008 je vystavěla společnost S&M.
Do stavby čtyř nových větrníků se chce Noho Energy pustit už letos v srpnu či září. Dokončení projektu předpokládá na přelomu let 2028 a 2029.
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