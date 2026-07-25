Okolí obce Býškovice na Olomoucku je jednou z oblastí, kde stát i po významné redukci nadále počítá s výstavbou větrných elektráren ve zrychleném režimu. Má tam vzniknout vůbec největší, téměř 24 kilometrů čtverečních velká akcelerační zóna, kam by se podle ministerstva životního prostředí mohlo vejít až 231 megawattů větrného výkonu. Podle analýzy, kterou nyní vypracovalo Hnutí Duha, ale propočty nezohledňují řadu omezení v čele s hlukovými limity, které výstavbu i uvnitř vymezených oblastí v podstatě znemožní. V okolí Býškovic tak má šanci vzniknout jen několik turbín o výkonu maximálně 34 megawattů a značná část území zůstane bez větrníků.
Po snížení počtu akceleračních zón tak hrozí, že Česko nenaplní svůj vlastní cíl instalovat do roku 2030 větrníky o výkonu 1,5 gigawattu. Pro investory může být v konečném důsledku snazší budovat větrníky mimo vymezená území, což popírá smysl toho, proč vůbec vznikají. Vláda se má zavedením akceleračních oblastí zabývat už v pondělí. Jejich zřízení vyžaduje evropská směrnice. Zástupci Evropské komise již Česko varovali, že pokud akcelerační oblasti nezavede, může přijít až o 25 miliard korun na evropských dotacích.
Co se dočtete dál
- Kolik akceleračních oblastí má v Česku vzniknout.
- Kolik je podle propočtů Hnutí Duha reálné, že tam větrníků skutečně postaví.
- Jaká další omezení pro stavbu větrníků ve vymezených oblastech mají platit.
- Jaké podmínky jsou přísnější než mimo ně.
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