Plánujeme výrazně zvýšit tržby i zisk. Přitom propustíme zhruba třetinu zaměstnanců. Další růst zvládneme díky umělé inteligenci. Když letos na jaře jedna z českých finančních skupin oznámila tuto novou strategii, okamžitě se začalo spekulovat, zda ji napodobí další firmy. A ta otázka z veřejné debaty od té doby nezmizela: Dorazilo nebo dorazí do Česka masové propouštění?

Ekonom oslovil několik desítek významných českých firem napříč obory. Jejich odpovědi ukazují, že skutečný dopad AI je zatím podstatně méně nápadný, a zároveň možná významnější. Pracovní místa z českých firem nemizí. Mizí dosavadní podoba práce. Některé zaměstnance ovšem mohou tyto změny opravdu ohrozit.

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Co se dočtete dál

  • Jak daleko se dostala umělá inteligence v českých firmách a kde už dnes nahrazuje lidskou práci.
  • Které profese čekají v blízké budoucnosti největší změny a které ohrožuje zánik.
  • Jak se daří firmám zvyšovat díky umělé inteligenci efektivitu a produktivitu.
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