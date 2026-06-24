Plánujeme výrazně zvýšit tržby i zisk. Přitom propustíme zhruba třetinu zaměstnanců. Další růst zvládneme díky umělé inteligenci. Když letos na jaře jedna z českých finančních skupin oznámila tuto novou strategii, okamžitě se začalo spekulovat, zda ji napodobí další firmy. A ta otázka z veřejné debaty od té doby nezmizela: Dorazilo nebo dorazí do Česka masové propouštění?
Ekonom oslovil několik desítek významných českých firem napříč obory. Jejich odpovědi ukazují, že skutečný dopad AI je zatím podstatně méně nápadný, a zároveň možná významnější. Pracovní místa z českých firem nemizí. Mizí dosavadní podoba práce. Některé zaměstnance ovšem mohou tyto změny opravdu ohrozit.
Co se dočtete dál
- Jak daleko se dostala umělá inteligence v českých firmách a kde už dnes nahrazuje lidskou práci.
- Které profese čekají v blízké budoucnosti největší změny a které ohrožuje zánik.
- Jak se daří firmám zvyšovat díky umělé inteligenci efektivitu a produktivitu.
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