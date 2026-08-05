Na konci loňského roku řekla dvaatřicetiletá pracovnice call centra Jurina Nogučiová ano svému vyvolenému. Od milionů jiných svateb se obřad odlišoval povahou Japončina ženicha. Lune Klaus Verdure totiž nebyl mužem z masa a kostí, nýbrž virtuálním partnerem, kterého stvořila umělá inteligence. Sňatek měl pouze symbolický význam, jelikož japonská legislativa takový neumožňuje a nespojuje s ním žádné právní náležitosti.
Případ ilustruje rostoucí popularitu AI druhů a družek. Už není typická pouze pro asijské země. Nedávný průzkum Evropského parlamentu ukázal, že možnému vztahu s virtuálním přítelem či přítelkyní je otevřený každý pátý dospělý obyvatel Evropy.
Co se dočtete dál
- Jak souvisí AI partneři s energetickou spotřebou.
- Proč Čína naráz rozbila tisíce milostných vztahů.
- Zda může digitální společník prozradit vaše tajemství marketérům.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.