Objem obchodů s akciemi na pražské burze dosáhl od začátku roku do 19. června 2026 celkem 91,2 miliardy korun, což je prakticky stejná úroveň jako za celé první pololetí loňského roku, kdy investoři obchodovali akcie za 92,4 miliardy. První pololetí ukázalo, že zájem investorů o český akciový trh přetrvává, trh táhnou domácí investoři i nové emise, řekl v úterý novinářům na online konferenci generální ředitel burzy Petr Koblic.
„Přestože letošní rok nepřinesl velkou primární nabídku akcií na domácím trhu, investoři aktivně vyhledávali nové příležitosti,“ uvedl Koblic. Pro druhou polovinu roku očekává další rozšíření nabídky obchodovaných emisí. Významným milníkem by podle něj mohlo být také spuštění ETF (exchange-traded fund) na index PX, které by českým i zahraničním investorům nabídlo jednoduchý způsob, jak investovat do nejvýznamnějších titulů pražské burzy. Zmínil v této souvislosti aktivity společnosti Wood & Company. „Věřím, že se to během podzimu podaří dotáhnout,“ poznamenal.
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První letošní novinkou byl duální listing akcií společnosti Czechoslovak Group (CSG), která byla uvedena na trh Free Market pražské burzy ve stejný den, kdy vstoupila na burzu v Amsterdamu. Přestože se primární nabídka akcií uskutečnila mimo Česko, obchodování v Praze si velmi rychle získalo pozornost investorů. V červnu objemy obchodů s akciemi CSG na pražské burze dosahují 17 procent objemu obchodů na amsterdamské burze.
Druhou letošní novou emisí se podle něj stal fond BlueSphere World Equity UCITS ETF, jehož obchodování bylo zahájeno 16. dubna. Jde o vůbec první ETF obchodované na regulovaném trhu pražské burzy. Od zahájení obchodování dosáhl objem obchodů s ETF hodnoty 62,7 milionu korun, přičemž průměrný denní objem činí 1,4 milionu korun. Fond si rychle našel cestu zejména k drobným investorům. Přibližně jedna třetina investovaných prostředků směřuje prostřednictvím dlouhodobého investičního produktu (DIP).
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„Start prvního ETF na regulovaném trhu potvrzuje, že čeští investoři mají zájem o jednoduché a transparentní investiční produkty. Zároveň vidíme, že významnou roli začíná hrát i dlouhodobé investování prostřednictvím DIP, které podporuje tvorbu finančních rezerv na stáří,“ upozornil Koblic.
Po mimořádně úspěšném roce 2025, kdy index PX dosáhl historických maxim, letošní vývoj zatím přinesl mírnou korekci. K 19. červnu 2026 index PX od začátku roku ztrácí přibližně jedno procento. „Po rekordním růstu v minulém roce je současný vývoj přirozenou konsolidací. Důležité je, že fundamenty většiny obchodovaných společností zůstávají silné a investoři na trhu nadále vykazují vysokou aktivitu,“ podotkl Koblic.
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