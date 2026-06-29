Jihokorejské společnosti Samsung Electronics a SK Hynix vybudují v Koreji každá dva rozsáhlé závody na výrobu čipů za 800 bilionů wonů (11 bilionů korun). Stavba nových závodů je součástí státního projektu, jehož cílem je vybudovat v zemi ekosystém výroby čipů, podpořit růst a získat dominantní postavení v odvětví umělé inteligence (AI). Jihokorejská vláda v pondělí uvedla, že ona sama plánuje nová datová centra pro AI, informuje agentura AFP.
Z čipů je vzácné zboží, jejich výrobci zažívají historický růst. Poděkovat mohou rozvoji umělé inteligence
Ministr průmyslu Kim Jung-kwan novinářům řekl, že všechny čtyři továrny budou na jihozápadě země, protože v plánu je proměnit jihozápadní region v druhé centrum výroby polovodičů. Jihokorejský prezident I Če-mjong uvedl, že cílem je snížit regionální rozdíly a podpořit ekonomiku i mimo metropolitní oblast Soulu. Vláda poskytuje investici podporu, aby zajistila, že takové rozsáhlé investice do infrastruktury pro AI podpoří růst a posílí konkurenceschopnost.
Ministr pro vědu Pe Kjong-hun dodal, že země do roku 2035 vybuduje další datová centra pro AI s kapacitou deset gigawattů (GW). Tím se celková kapacita zvýší na 18,4 GW. Celková investice do všech datových center by podle plánů měla dosáhnout jedné biliardy wonů (13,8 bilionu korun).
Nástup paměťového supercyklu? Micron dotahuje Nvidii, jihokorejský tygr míří na Nasdaq
Jde o třetí velkou investici do AI oznámenou v Jižní Koreji za méně než rok a je zdaleka nejvýznamnější. Daleko převyšuje investici za 450 bilionů wonů, kterou avizovala společnost Samsung, i další investici za 125 bilionů wonů, kterou na konci loňského roku oznámila společnost Hyundai Motor.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit