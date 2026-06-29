Byl to odchod, který na jaře 2025 v podstatě odstartoval celou sérii změn ve vedení RegioJetu. Skončila CEO celé firmy Jana Skalická – a po ní i několik dalších manažerů. Majitel železničního a autobusového dopravce Radim Jančura tehdy tvrdil, že firma se vydala nezdravým směrem a zpohodlněla a že to musí napravit.

Utekl rok a spousta věcí je jinak. Nová CEO, kterou si Jančura pro nový kurz vybral, už mezitím skončila také a nový ředitel se dál hledá. A některé věci se dokonce vracejí do starých kolejí.

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Co se dočtete dál

  • Kdo se vrací a proč.
  • Co to říká o vývoji RegioJetu.
  • A koho ještě do firmy Jančura přivádí.
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