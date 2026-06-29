Pražská technologická společnost Apoco se v oblasti umělé inteligence pohybuje na hraně mezi aplikovaným výzkumem a reálnou praxí. S týmem do 30 lidí a obratem kolem 100 milionů korun řeší ty nejsložitější technologické problémy pro velké softwarové hráče jako IBM Research. Jejich výstupy práce pak slouží k praktickému užití institucím a společnostem typu NASA či Google. Aktuálně největším tématem je pro Apoco snaha pomoci firmám co nejefektivněji zavádět do reálného užití takzvanou agentickou AI, která je oproti běžným chatovacím modelům schopna řešit předem nastavené úkoly samostatně.
Podle Matouše Havleny, spoluzakladatele a technického ředitele Apoca se v tuto chvíli nacházíme na samém začátku revoluce, která kompletně přepíše pravidla trhu práce. „Software engineering je první odvětví, které na tuto vlnu najelo naplno. Dnes už kdokoli, kdo píše kód ručně, zaostává,“ říká v rozhovoru pro HN.
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- Proč AI dostává pod tlak zejména střední management.
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- Jak snadno mohou z firmy nepozorovaně odeslat citlivá hesla.
- Jakou konkrétní strategii zvolit, aby novou technologii přijali i běžní zaměstnanci.
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