Společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, zvažuje předání pětiprocentního podílu ve firmě americké vládě. Ve čtvrtek o tom informoval britský deník Financial Times (FT) s odvoláním na dva své zdroje. Podle nich generální ředitel společnosti Sam Altman odprodej podílu navrhoval už v raných fázích rozhovorů s administrativou prezidenta Donalda Trumpa.
Altman podle FT o prodeji podílu jednal s Trumpem, ministrem obchodu Howardem Lutnickem a ministrem financí Scottem Bessentem. Navrhované uspořádání by zahrnovalo předání podobného podílu dalšími americkými společnostmi zabývajícími se umělou inteligencí (AI), ačkoli není jasné, zda by ostatní firmy byly ochotné k takovému kroku přistoupit, uvedl FT.
Podle listu by krok pomohl zajistit dobré vztahy s Trumpovou administrativou. Zároveň může jít o pokus zastavit rostoucí odpor americké veřejnosti vůči technologii AI sdílením výdělků s ní. Nicméně OpenAI ani další podobné společnosti zisků nedosahují, naopak jsou financovány masivními dluhy.
Altman a další manažeři OpenAI navrhli, aby každý z předních amerických vývojářů produktů AI předal pětiprocentní podíl veřejnému fondu ve stylu aljašského ropného fondu, který investuje ropné bohatství státu do akcií a vyplácí dividendy státní vládě a obyvatelům. Mezi tyto společnosti by mohly patřit také Anthropic, Google či Meta. OpenAI i Anthropic nedávno podaly žádosti o vstup na burzu.
Trumpova vláda v úterý večer povolila firmě Anthropic obnovit plný přístup klientů k nejpokročilejším modelům Fable 5 a Mythos 5. Ty byly nedostupné bezmála tři týdny kvůli bezpečnostním obavám vlády, třebaže americké ministerstvo obchodu minulý pátek povolilo omezený přístup k modelu Mythos 5 pro některé důvěryhodné domácí organizace.
Americká vláda loni získala desetiprocentní podíl ve výrobci polovodičů Intel a oznámila miliardové investice s cílem rozšířit výrobu ve Spojených státech. Před převzetím podílu Trump na šéfa Intelu veřejně útočil, po této transakci se vztahy s administrativou zlepšily.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit