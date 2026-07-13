Mít opálenou kůži se líbí sedmi z deseti českých žen a více než polovině mužů. K rozhodnutí, zda se v letních měsících vystavit delší dobu ostrým slunečním paprskům, nebo se před nimi schovat, mohou pomoci vědecké studie z poslední doby. Ukazují, že záleží na tom, co z hlediska kvality života člověk preferuje. Pravidelné opalování přináší i zdravotní benefity a může přispět k prodloužení života, daní za dlouhodobý pobyt v horkém prostředí je ovšem rychlejší nástup biologického stárnutí.
Ani bronz, ani alabastr
Studie vědeckého týmu pod vedením švédského výzkumníka Pelleho Lindqvista zkoumala vývoj zdravotního stavu a délku života téměř třiceti tisíc švédských žen různého věku během období dvaceti let. Ty z účastnic, které svá těla pravidelně a často vystavovaly slunečnímu záření, se dožívaly vyššího věku než ty, které se paprsků důsledně stranily. Rozdíl mezi těmito dvěma skupinami se pohyboval v intervalu sedm měsíců až dva roky.
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