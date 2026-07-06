Český byznysový svět před lety obletěl případ zakladatele slovenského fitness e-shopu GymBeam Daniela Cicmana, který se stal obětí deepfake útoku. Namísto jeho samotného se na videohovor se zaměstnanci připojila jeho virtuální kopie, se stejným obličejem i hlasem.
Podobné útoky jsou ve firmách stále častější a jejich podoba je se zdokonalováním nástrojů umělé inteligence stále důvěryhodnější. S obranou nyní přichází operátor Vodafone, který ve spolupráci s experty na AI nabídne soubor aplikací pomáhajících rozpoznat nejen podvodníky během videohovoru, ale také ve zprávách ve službách typu WhatsApp a časem i během klasických telefonních hovorů. A Česko bude vůbec prvním trhem, kde firma nástroje zavede.
„Generativní umělá inteligence zásadně změnila ekonomiku podvodů. Útoky, které dříve vyžadovaly odborné znalosti a značné lidské kapacity, jsou dnes levné, snadno škálovatelné a mnohem sofistikovanější. Naší odpovědností jako operátora je stejným způsobem změnit ekonomiku obrany,“ řekla v sobotu v rámci představení této novinky v rámci letošního karlovarského filmového festivalu generální ředitelka Vodafonu v České republice Violeta Luca.
Nové nástroje, které firma představila ve spolupráci s českou technologickou společností Synhawk, stejně jako sami útočníci využívají AI. V plánu je nabídnout celkem tři placené nástroje. Ten první, s názvem Vodafone Verify, budou mít zákazníci tohoto operátora možnost využívat od letošního září. Půjde o klasickou mobilní aplikaci, kterou si bude možné stáhnout z App Store či Google Play. Pokud bude mít uživatel pocit, že mu například přišla podvodná hlasová zpráva, fotografie, video či dokument na WhatsApp či Messenger, může je nahrát do Vodafone Verify a ověřit jejich pravost před tím, než na ně zareaguje.
Druhým nástrojem, jehož uvedení na trh bude následovat příští rok, bude Vodafone Verify Meetings. Díky němu bude možné na videokonference připojit AI agenta, který v reálném čase prověří, zda někdo z účastníků schůzky nepoužívá deepfake technologie a nemá tedy změněný vzhled či hlas. Cílovou skupinou této aplikace budou podnikatelé, firmy, ale také veřejné instituce.
Třetím krokem pak pro Vodafone bude celkový „Verify Network“. Operátor plánuje AI technologii aplikovat na celou mobilní síť. V budoucnu by tak jejich klientům měly chodit upozornění v případě, že budou mluvit s někým, kdo si změnil hlas, a to ještě během probíhajícího telefonního hovoru. Právě změna hlasu například na někoho příbuzného je stále častější metodou, kterou útočníci používají.
„Skoro každý jsme se už setkali s podvodným telefonátem. Teď už vám ale může zavolat i někdo, kdo bude znít úplně jako váš kolega, vaše babička, nebo vaše dítě, které vám volá, že potřebuje poslat peníze,“ říká viceprezidentka Vodafonu pro firemní zákazníky Veronika Brázdilová. Přesnou cenu nástrojů pro jednotlivce či firmy zatím nechtěla sdělit.
Největší česká AI naděje. Matyáš Boháček zazářil už na gymnáziu, teď na Stanfordu řeší deepfaky s hvězdami oboru
Technologii použitou v nástrojích vyvinul expert na AI Matyáš Boháček, spoluzakladatel společnosti Synhawk a aktuálně také výzkumník v oblasti deepfake technologií na Stanfordově univerzitě. Podle něj asi čtvrtina lidí v průzkumech přiznává, že se setkala s deepfakem, další velká část to ale vůbec nemusí tušit. Firmy si podle Synhawk vůbec nevšimnou řádově desítek podobných útoků.
Boháčkem vyvinutá technologie stojí na takzvaných základových modelech, které na rozdíl od těch jazykových neanalyzují samotná slova a obsah, ale pouze signál a zajišťují tak zachování anonymity zpráv uživatelů.
„Jsme tak schopní zachytit něco, co není rozpoznatelné lidským okem nebo uchem. Ten model se zároveň učí různé úkoly do budoucna, protože i útočníci pořád přichází na nové způsoby. Model se učí a je díky tomu pár kroků napřed,“ popsal. A dodal, že se efektivita nástroje blíží sto procentům. „V posledním testování jsme dosáhli přesnosti 0,9999 a snažíme se dosáhnout jedničky.“
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