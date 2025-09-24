Na zavedení pravidel GDPR si firmy vymezily dva roky. Digitální předpisy je potřeba zapojit do praxe rychle a všechny naráz. „Nové technologie vytvářejí nový set dovedností, ale zároveň je i vyžadují,“ rozvíjí Patrik Walas popis nové situace, do jaké se právníci ve firmách dostávají. Expert na datové právo ve společnosti Vodafone Czech Republic a čerstvý laureát ocenění Podnikový právník 2025 uděleného Unií podnikových právníků ČR představuje nové výzvy, které do jeho profese přinášejí nové technologie i rostoucí míra regulace.
Co je náplní vaší práce na pozici experta na digitální právo?
Odpovím trochu s nadsázkou: lepší je se ptát, co náplní práce není. Když se snažím na přednáškách jednoduše popsat digitální právo, tak říkám, že se jedná o právní vztahy související s daty, s novými technologiemi a online prostorem. Už z tohoto vyplývá, že jde o extrémně širokou kategorii. Je to nejdynamičtěji rozvíjející se část práva. V digitální vlně posledních let související předpisy vyrostly jako houby po dešti. Netýká se to jen nově vzniklých předpisů, ale i těch tradičních, do kterých digitální vrstva začíná pronikat. Zmínit lze třeba zákoník práce, tedy oblast digitalizace pracovních vztahů či občanský zákoník se smluvní úpravou digitálních služeb. Přednáším na členských akcích Unie podnikových právníků ČR a často ukazuji obrázek předpisů s digitálním přesahem, který vypadá jako Mendělejevova tabulka prvků. V souvislosti s digitálním prvkem nám vlastně nevzniká nová agenda, ale nová dimenze, která se prolíná všemi právními agendami.
Co se dočtete dál
- Zda je na poli technologií přeregulováno.
- Co nového dnes firemní právník musí umět a co technologie neumí nahradit.
- Na co si dnes firmy musí dát pozor při nastavování interních pravidel.
