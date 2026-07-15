Český solární trh se ani letos nevrátil k růstu, který si od něj stát slibuje v Národním klimaticko-energetickém plánu. Ten vymezuje základní body rozvoje takzvané zelené politiky a snižování emisí v Česku. Za první pololetí bylo podle údajů Solární asociace do distribuční soustavy připojeno 9364 nových fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 295 megawattů, což je meziročně o 17 procent méně. Přitom už loňský rok byl slabý a zůstal daleko za zmíněným plánem. Ještě výrazněji klesl počet nových instalací. Loni jich v prvním pololetí přibylo 13 tisíc. Pro srovnání, v roce 2023 to bylo za stejné období 45 tisíc.
Za útlumem stojí především propad zájmu domácností. Zatímco loni se v prvním pololetí dokončilo více než 12 tisíc domácích elektráren, letos jich bylo pouze 6191. Naopak firemní sektor zůstává stabilní a v instalovaném výkonu už rezidenční segment výrazně převyšuje. Firmy letos uvedly do provozu 3173 nových fotovoltaik o výkonu 246 megawattů.
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