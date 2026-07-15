Patří mezi nejzkušenější investiční manažery na domácím trhu. Posledních sedm let řídil Jiří Beneš část přední investiční skupiny Genesis, která se zaměřovala na menší růstové společnosti. Aktuálně ale s celým týmem odchází a začíná psát novou kapitolu pod vlastní značkou Stratum. Beneš, který je zároveň dlouholetým předsedou tuzemské asociace investičních fondů CVCA, podle svých slov odchází v dobrém a po vzájemné dohodě.
Pro investory již existujícího fondu, který založil ještě pod značkou Genesis, se nic nemění. Stejně tak se podle Beneše nebude měnit investiční filozofie nového fondu, který cílí na menší firmy ve středoevropském regionu. A do konce roku v něm chce mít od velkých investorů nasbíráno přes 1,6 miliardy korun.
Nedávno jste uzavřeli investiční fázi svého prvního fondu pod křídly Genesis. Jak to s ním nyní vypadá?
Co se dočtete dál
- Proč Beneš po sedmi letech opouští Genesis.
- Jaké má další plány.
- Na co se zaměří jeho nová společnost.
- Na jaké sektory chce vsadit.
- Jak velký bude jeho nový fond.
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