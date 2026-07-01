Po roce existence má za sebou pátý fond skupiny Genesis Capital tři investice. Za akvizice Slevomatu, sítě rehabilitačních center a menšinový podíl v lídrovi v reklamě pro hypermarkety už Genesis Private Equity Fund V vydal zhruba čtvrtinu z alokovaných 295 milionů eur (asi 7,2 miliardy korun), jež od investorů získal.
Zájem institucionálních investorů o vstup do pátého fondu ale stále existuje. Řídící partner Genesis Capital Ondřej Vičar HN potvrdil, že fond znovu zvýší maximální velikost fondu (takzvaný hard cap). Tentokrát už definitivně.
Co se dočtete dál
- Jak velký je nový hard cap pátého fondu Genesis Capital.
- Proč se Genesis rozhodla rozejít s původním týmem Genesis Growth.
- Na jaké změny ve fungování se Genesis připravuje.
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