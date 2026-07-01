Po roce existence má za sebou pátý fond skupiny Genesis Capital tři investice. Za akvizice Slevomatu, sítě rehabilitačních center a menšinový podíl v lídrovi v reklamě pro hypermarkety už Genesis Private Equity Fund V vydal zhruba čtvrtinu z alokovaných 295 milionů eur (asi 7,2 miliardy korun), jež od investorů získal.

Zájem institucionálních investorů o vstup do pátého fondu ale stále existuje. Řídící partner Genesis Capital Ondřej Vičar HN potvrdil, že fond znovu zvýší maximální velikost fondu (takzvaný hard cap). Tentokrát už definitivně.

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Co se dočtete dál

  • Jak velký je nový hard cap pátého fondu Genesis Capital.
  • Proč se Genesis rozhodla rozejít s původním týmem Genesis Growth.
  • Na jaké změny ve fungování se Genesis připravuje.
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