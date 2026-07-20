Předběžné opatření amerického soudu na 14 dní pozastavilo převzetí mediální skupiny Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance za 110 miliard dolarů (zhruba 2,3 bilionu korun). Informovala o tom agentura Reuters. Opatření má žalující skupině 12 států USA v čele s Kalifornií poskytnout čas, aby soudu přednesla argumenty, proč by transakce neměla pokračovat.
Soudkyně Araceli Martínezová-Olguínová uvedla, že k této žádosti svolala slyšení na 3. srpna. Žaloba tvrdí, že spojení podniků omezí konkurenci v distribuci filmů a v kabelové televizi. Podle Paramountu by odložení transakce poškodilo pracovníky v zábavním průmyslu.
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Dlouhodobé přerušení akvizice by Paramountu způsobilo významné finanční škody. Za každý kalendářní den, o který se fúze zpozdí od 30. září, by společnost Davida Ellisona musela akcionářům Warner Bros. Discovery zaplatit poplatek z prodlení ve výši 25 centů za akcii, což představuje přibližně sedm milionů dolarů denně.
Warner Bros. Discovery a Paramount Skydance se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří slavné filmové studio Warner Bros s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku.
Součástí skupiny jsou rovněž kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Ta za své zpravodajství dlouhodobě čelí kritice od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Paramount Skydance vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, kterou úřady schválily na konci loňského července. Součástí skupiny je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+.
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Loni v říjnu Paramount Skydance koupil provozovatele názorového webu The Free Press (TFP). Zakladatelka TFP a konzervativní komentátorka Bari Weissová se současně stala šéfredaktorkou zpravodajské stanice CBS News z této skupiny. Podle médií by po dokončení transakce na zpravodajství CNN měla dohlížet právě Weissová, což vyvolává obavy ze změny kurzu stanice, kterou Trump dlouhodobě kritizuje.
CBS pod vedením Weissové čelí kritice za kroky, které údajně vycházejí vstříc Trumpově administrativě. Kritické reakce a obvinění z cenzury vyvolalo rozhodnutí Weissové neodvysílat ve zpravodajském pořadu 60 Minutes reportáž z věznice CECOT v Salvadoru, kam Trumpova vláda bez řádného procesu deportovala migranty. Podle Weissové nelze reportáž odvysílat bez vyjádření administrativy. Autoři namítají, že vláda opakovaně odmítla reagovat.
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