Americký soud definitivně schválil dohodu společnosti Anthropic, že zaplatí 1,5 miliardy dolarů (téměř 32 miliard korun) za urovnání hromadné žaloby, ve které firmu skupina amerických spisovatelů obvinila z porušování autorských práv trénováním umělé inteligence (AI) pomocí jejich knih. Informovala o tom agentura Reuters.
Podle Reuters jde o dosud nejrozsáhlejší známé urovnání sporu ohledně autorských práv ve Spojených státech. Technologické společnosti se v poslední době staly terčem řady žalob, ve kterých je majitelé autorských práv, včetně spisovatelů a zpravodajských organizací, viní z porušování těchto práv při trénování AI.
„Tohoto urovnání jsme dosáhli v roce 2025 poté, co soud vydal přelomové rozhodnutí, že trénování AI pomocí knih je podle zákona o autorských právech v souladu s principem oprávněného užití,“ uvedla náměstkyně šéfa právního oddělení společnosti Aparna Sridharová.
Hlavní právní zástupce spisovatelů dohodu označil za historickou. „Jde o nejvyšší známou částku získanou ve sporu ohledně autorských práv,“ uvedl. Dodal, že bude usilovat o co nejrychlejší rozdělení peněz mezi spisovatele, kterých se dohoda týká.
Spisovatelé podali žalobu na společnost Anthropic v roce 2024. Obvinili firmu, že bez jejich svolení používala pirátské verze jejich knih k trénování AI modelu Claude. Soud loni v červnu dospěl k závěru, že trénink systému Claude pomocí knih je v souladu s principem oprávněného užití. Firma však podle něj porušila autorská práva spisovatelů, protože si stáhla přes sedm milionů knih z pirátských webových stránek.
Někteří spisovatelé měli vůči dohodě o urovnání žaloby výhrady. Argumentovali mimo jiné tím, že částka je příliš nízká a že dohoda vylučuje některé vlastníky autorských práv a poskytuje nadměrné odměny právním zástupcům žalující strany, píše Reuters.
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