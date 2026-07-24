Jediný pesticid dokázal ve Francii rozpoutat politickou krizi. Vygradovala tím, že ministryně životního prostředí Monique Barbutová po schválení sporného zemědělského zákona ve středu oznámila rezignaci. Tvrdila, že už nemá sílu prosazovat ochranu přírody proti sílícím tlakům. Nakonec svou demisi po intervenci prezidenta Emmanuela Macrona stáhla a ve vládě zůstala. Získala za to záruky přednostního řešení některých otázek v oblasti ochrany přírody a klimatu.
Jádrem sporu, kvůli kterému byla ochotná rezignovat, byl pesticid acetamiprid, dnes poslední běžně povolený neonikotinoid v Evropské unii. V Česku přitom jeho spotřeba látky sloužící k hubení škodlivého hmyzu v posledních deseti letech roste.
Příběh dobře ukazuje, jak citlivým tématem se pesticidy v Evropě staly. Na jedné straně stojí obavy z negativních dopadů na životní prostředí (zejména na včely a další opylovače), na druhé zemědělci, kteří tvrdí, že bez účinné ochrany plodin přicházejí o výnosy.
Co se dočtete dál
- Proč množství využívaného acetamipridu v Česku roste.
- Nakolik čeští zemědělci stříkají všechny insekticidy.
- Máme za ně použitelné alternativy?
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