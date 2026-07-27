Ještě před čtyřmi lety dosáhl český prodejce bytového textilu, nábytku, doplňků nebo dekorací, který v Česku působí přes 20 let a prosadil se i na zahraničních trzích, obratu přes 800 milionů korun. Ve stejné době se ale firma dostala do finančních problémů a ztrát – důvodů bylo víc. Od skokového zdražení dopravy, celkové inflace až po nárůst obliby čínských internetových tržišť.

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  • Kdo jsou největší věřitelé.
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