Holding Meta Platforms ve středu zveřejnil hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku. Technologická firma, pod níž patří například Facebook, překonala očekávání na úrovni tržeb a zveřejnila optimistický výhled na další kvartál. Rychlý růst reklamního byznysu však doprovází rekordní investice do umělé inteligence, které výrazně zvýšily náklady.

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Co se dočtete dál

  • Proč Meta navzdory rekordním tržbám vytvořila jedenáctkrát méně volné hotovosti než před rokem.
  • Kolik už stojí AI infrastruktura Marka Zuckerberga a proč investoři začínají být nervózní.
  • Jak se výsledky Meta podobají Microsoftu a Alphabetu a co to říká o současné ekonomice umělé inteligence.

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