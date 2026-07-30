Holding Meta Platforms ve středu zveřejnil hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku. Technologická firma, pod níž patří například Facebook, překonala očekávání na úrovni tržeb a zveřejnila optimistický výhled na další kvartál. Rychlý růst reklamního byznysu však doprovází rekordní investice do umělé inteligence, které výrazně zvýšily náklady.
Co se dočtete dál
- Proč Meta navzdory rekordním tržbám vytvořila jedenáctkrát méně volné hotovosti než před rokem.
- Kolik už stojí AI infrastruktura Marka Zuckerberga a proč investoři začínají být nervózní.
- Jak se výsledky Meta podobají Microsoftu a Alphabetu a co to říká o současné ekonomice umělé inteligence.
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