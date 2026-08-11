Platforma foodora, která poskytuje rozvážkovou službu jídla, loni poprvé v Česku vykázala čistý zisk, který činil zhruba 27 milionů korun. Tržby firmě meziročně vzrostly zhruba o 17 procent na 2,21 miliardy korun. Foodora to v úterý sdělila ČTK v tiskové zprávě. K růstu společnosti, která byla mezi lety 2021 až 2024 ve ztrátě, přispěl nárůst objednávek o téměř 12 procent, rozšíření sortimentu o léky a rychlé doručování objednávek.
Ještě předloni byla foodora ve ztrátě zhruba 19 milionů korun, hrubý provozní zisk (EBITDA) se ale ve stejném roce po dvou letech dostal do zisku, který činil 16,6 milionu korun. Letošní hrubý zisk se pak oproti roku 2024 zvýšil zhruba 3,5krát na 56,4 milionu korun.
„Společnost foodora už dnes zdaleka není jen o rozvozu pizzy a burgerů. Zákazníci u nás pořizují plnohodnotné nákupy, od potravin přes volně prodejné léky až po kosmetiku nebo květiny a sortiment stále rozšiřujeme,“ uvedl v prohlášení šéf firmy pro Česko Adam Kolesa.
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V roce 2025 navázala foodora první spolupráci s lékárnami a dále rozšiřovala nabídku doručování potravin a dalšího zboží pro každodenní potřebu. Další rozvoj těchto kategorií bude jednou z hlavních priorit i letos.
Významnou roli v růstu společnosti v Česku mělo podle Kolesy také předplatné foodora PRO. Každou třetí objednávku si tak objednal zákazník s věrnostním programem.
Foodora zároveň v roce 2025 spustila pilotní autonomní rozvoz pomocí robotů v Praze 8. „Projekt ve spolupráci se Starship Technologies se osvědčil: během prvních pěti měsíců roboti doručili více než 250 objednávek s průměrnou dobou doručení 14 minut,“ uvádí tisková zpráva. Společnost tak rozšířila tuto službu také do Prahy 13.
Foodoru (dříve Dáme jídlo) provozuje v Česku společnost Delivery Hero Czech Republic s.r.o. Kromě toho ale působí v dalších čtyřech evropských zemích, a to Rakousku, Maďarsku, Norsku a Švédsku.
Podle loňské výroční zprávy spolupracuje foodora v Česku s více než 9000 restauracemi a obchody a působí ve více než 250 obcích. Během denní špičky doručí okolo 12.000 jídel a dalších položek za hodinu.
Kromě foodory rozváží v Česku jídlo a jiné produkty také Wolt, Bolt Food, Košík.cz nebo Rohlík.cz.
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