Na konci července ministerstvo zahraničí vybráním firmy definitivně rozhodlo o demolici českého pavilonu ze světové výstavy Expo v japonské Ósace. Obdivovaná dřevostavba ve tvaru skleněné spirály, do které zavítalo přes milion a půl lidí, zůstala na výstavišti stát jako poslední kvůli vlekoucím se jednáním s potenciálními českými zájemci. Některá města i soukromé firmy zvažovaly její koupi a opětovné postavení doma. Jednání ale skončila bez výsledku.

Nyní tak bude zhruba za sedm milionů korun rozebraná a jedinečné dílo českých architektů zmizí. Autoři stavby, kterou přitom návštěvníci vybrali jako nejzdařilejší a udělili jí zlatou medaili People’s choice, jsou nyní zklamáni. Za prozíravější a hospodárnější řešení by považovali rozebrání objektu a jeho přesun do Česka. 

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Co se dočtete dál

  • Zhruba za sedm milionů korun bude český pavilon z Expa v Ósace rozebraný a jedinečné dílo českých architektů zmizí. Autoři stavby jsou nyní zklamáni. Proč by za prozíravější a hospodárnější řešení považovali rozebrání objektu a jeho přesun do Česka?
  • A co na to stát?

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