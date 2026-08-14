Banky a stavební spořitelny poskytly v červenci hypoteční úvěry za 40,4 miliardy korun. Ve srovnání s loňským červencem to znamená nárůst o sedm procent, proti červnu se objem hypoték snížil o 17 procent. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o 16 procent na 30,8 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,9 procenta z červnových 4,79 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
„Přísnější pravidla centrální banky, růst hypotečních sazeb v návaznosti na vyšší tržní úroky a pokračující zdražování nemovitostí udržely hypoteční trh i v červenci ve zklidněnějším režimu. Pokles průměrné hypotéky zároveň naznačuje, že se na trhu pravděpodobně snížil podíl investičních hypoték. Celkově však hypoteční aktivita zůstává na silných úrovních, které jsme pozorovali ve druhé polovině loňského roku,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
Celkový objem v letošním roce zatím dosáhl 334 miliard korun, což představuje padesátiprocentní nárůst ve srovnání s lednem až červencem předcházejícího roku. Počet nových hypoték v červenci meziměsíčně klesl o 14 procent na 6706, meziročně byl nižší o čtyři procenta. „Po období zvýšeného zájmu o hypotéky v souvislosti s nástupem účinnosti nového doporučení ČNB ohledně poskytování investičních hypoték, trh nyní reaguje na rychle se měnící cenu zdrojů ovlivněnou především geopolitickou situací,“ doplnil hypoteční expert Komerční banky Jakub Vávra.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, ať už interně nebo z jiné instituce, v červenci klesl na 9,6 miliardy korun. Stále však to bylo o 36 procent více než loňský průměrný měsíční objem refinancovaných úvěrů. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték klesl na 23,8 procenta z červnových 25,4 procenta. Nadále však zůstává nad loňským průměrem 21 procent.
Červencová skutečná úroková sazba u nových hypoték byla o 0,37 procentního bodu výše než sazba 4,53 procenta před rokem, což zvyšuje ilustrativní průměrnou měsíční splátku nové hypotéky o tisíc korun, tedy přibližně o procento čistého příjmu žadatele. Červencová úroková hypoteční sazba se se 4,9 procenta nacházela přibližně 0,6 procentního bodu nad průměrnými tržními úrokovými swapovými sazbami. Mezi domácí faktory, které ovlivnily vývoj úrokových swapů, patřila především stále zvýšená jádrová inflace. Kombinace vyšší úrokové sazby a vyšší průměrné hypotéky v červenci 2026 zvýšila proti průměrným hodnotám roku 2025 průměrnou měsíční splátku nově poskytnuté hypotéky o 2900 Kč.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit