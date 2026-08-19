Americký prezident Donald Trump v noci na středu pozastavil plán na uvalení padesátiprocentního cla na širokou škálu kanadských produktů. Dočasné odložení cel potrvá tři dny, oznámil prezident na síti Truth Social. Rozhodl se tak po úterním telefonátu s kanadským premiérem Markem Carneym. Informovaly o tom světové agentury. Nová cla měla vejít v platnost ve středu. Carney později řekl, že v jednáních mezi oběma zeměmi zbývá ještě mnoho práce.
Černé labutě se vracejí. Ropa nad 100 dolarů a Trumpova cla znovu straší inflací
Americký prezident uvedl, že pozastavil platnost cel „na základě skutečnosti, že Kanada a USA – s výhradou finálního dojednání dokumentů – dosáhly dohody“. „Velký ropovod Keystone XL, který už dávno pohřbil Ospalý (Sleepy) Joe Biden, se možná vzkřísí z mrtvých!“ doplnil Trump, aniž by zacházel do podrobností. Šéf Bílého domu již dříve volal po oživení tohoto kontroverzního projektu, proti němuž se stavěli ekologičtí aktivisté a který byl zablokován za vlády jeho předchůdce Bidena.
„Bylo dosaženo podstatného pokroku, i když je třeba ještě vykonat mnoho práce,“ oznámil kanadský premiér a potvrdil, že pozastavení cel platí do 21. srpna. „Zatímco pokračujeme v této práci, Kanada se nadále soustřeďuje na budování silnější, nezávislejší a konkurenceschopnější domácí ekonomiky,“ dodal.
Podle úřadu amerického obchodního zmocněnce Jamiesona Greera bude obchodní dohoda s Kanadou zahrnovat „komplexní přístup na (kanadský) trh pro veškeré americké zboží, závazky v oblasti ekonomické bezpečnosti, harmonizaci digitálního obchodu“ a další ustanovení, napsala agentura Reuters.
Trump nařízení o zavedení padesátiprocentních cel podepsal minulý měsíc. Americký prezident to zdůvodnil diskriminačním přístupem Kanady k americkým alkoholickým nápojům, automobilům a mléčným výrobkům. V prohlášení zveřejněném v noci na středu na internetových stránkách Bílého domu Trump uvedl, že Kanada se zavázala tento postoj řešit.
Pokud by nová cla začala platit, poplatky by se vztahovaly na kanadský dovoz v objemu přibližně 20 miliard dolarů (418 miliard korun) ročně.
Další zvrat: Trump zase uvalil cla na EU a desítky dalších zemí. Unijním státům navíc pohrozil něčím ještě horším
Kanadští vyjednávači pobývají v americkém Washingtonu již týden. Ottawa podle kanadských médií nabídla Washingtonu například ústupky v podobě vyvinutí tlaku na kanadské provincie, aby znovu zařadily americký alkohol a víno do svého sortimentu.
Viceprezident obchodní komory USA pro americký kontinent Neil Herrington v úterý podle agentury Reuters varoval, že nová cla „by poškodila obě ekonomiky, zvýšila náklady rodinám ve Spojených státech, způsobila další narušení klíčových dodavatelských řetězců a ohrozila 13 milionů amerických pracovních míst závisejících na mezinárodním obchodě“.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit