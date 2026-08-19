Když byl na konci června jmenován Pavel Straka novým ředitelem České inspekce životního prostředí, byl to pro mnohé lidi z oboru šok. Šéfinspektorem úřadu, který je pro dohled nad dodržováním zákonů chránících přírodu a životní prostředí klíčovou organizací, byl jmenován v oboru úplně neznámý právník. Zato politická linka byla zřetelná. Výběrové řízení vyhrál muž, který je bývalým kandidátem ve volbách a významným sponzorem strany Motoristé sobě, jež rezort po volbách vede.
Šéfinspektor ČIŽP chce mít v Brně kancelář v prostorách ministerstva. Inspekce má přitom ve městě pobočku
O Strakovi navíc nebyly dlouho známy vůbec žádné profesní informace. Pochyby budilo i výběrové řízení. V posledním týdnu Straka překvapil také svojí snahou řídit inspekci částečně z Brna z prostor ministerstva životního prostředí, i když inspekce v Brně vlastní budovu. HN kladly Strakovi na tato témata otázky, on ale nebral telefony, nereagoval na SMS či maily a stručně odpovídat za sebe nechal tiskovou mluvčí úřadu. Reportéři HN se proto rozhodli oslovit šéfinspektora osobně.
Co se dočtete dál
- Reportéři HN se rozhodli oslovit osobně nového ředitele České inspekce životního prostředí Pavla Straku, protože s médii nekomunikuje a je kolem něho řada nezodpovězených otázek.
- Jak se jim bývalý kandidát a sponzor Motoristů sobě vyhýbal?
- Jak nakonec ministerstvo životního prostředí, před kterým na něj reportéři čekali, opustil?
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