Investoři, kteří mají v portfoliu americkou farmaceutickou společnost Moderna, se zřejmě nestačí divit. Akcie známého výrobce vakcín proti koronaviru vyletěly ve středu během obchodování na americké burze Nasdaq o více než 150 procent, později ale část zisků umazaly a kolem 17. hodiny našeho času se obchodovaly za zhruba 139 dolarů, což byl růst o skoro 120 procent. Moderně se totiž podařilo dosáhnout přelomového milníku.
Co se dočtete dál
- Proč akcie vyletěly o více než 100 procent a co je na Moderně teď zajímavého.
- Jaké další společnosti ze stejného oboru zaznamenaly výrazný růst ceny akcií a proč.
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