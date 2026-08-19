Investoři, kteří mají v portfoliu americkou farmaceutickou společnost Moderna, se zřejmě nestačí divit. Akcie známého výrobce vakcín proti koronaviru vyletěly ve středu během obchodování na americké burze Nasdaq o více než 150 procent, později ale část zisků umazaly a kolem 17. hodiny našeho času se obchodovaly za zhruba 139 dolarů, což byl růst o skoro 120 procent. Moderně se totiž podařilo dosáhnout přelomového milníku. 

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Co se dočtete dál

  • Proč akcie vyletěly o více než 100 procent a co je na Moderně teď zajímavého.
  • Jaké další společnosti ze stejného oboru zaznamenaly výrazný růst ceny akcií a proč.

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