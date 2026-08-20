Výskytů neidentifikovaných dronů v blízkosti letišť, železničních uzlů, rozvoden, jaderných elektráren, skladů paliv a dalších objektů kritické infrastruktury přibývá. Jejich provozovatelé však nemají žádné možnosti, jak potenciální nebezpečí eliminovat. Tuto pravomoc má zatím jen armáda a policie, a to ještě omezeně. Na neznámý létající objekt je však nutné reagovat v řádu minut nebo i sekund, kdy není čas čekat na příjezd policistů.

Na situaci reaguje novela zákona o civilním letectví a dalších norem z dílny ministerstev vnitra a dopravy, která má zaměstnancům provozovatelů kritické infrastruktury v boji proti dronům rozvázat ruce. Nepříliš rozsáhlý návrh, který aktuálně prochází připomínkovým řízením, však tuto možnost zatím přináší spíše jen v teoretické rovině. Není totiž jasné, čím by mělo být možné bezpilotní objekt mířící na Temelín, Dukovany či plynový zásobník sestřelit.

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Co se dočtete dál

  • Jaké možnosti eliminace dronů existují.
  • Proč je provozovatelé kritické infrastruktury nebudou moci využít.
  • Proč je přesto podle expertů důležité, že se legislativa mění.
  • Jaké další výhrady mají zástupci dotčených firem vůči předloženému návrhu.

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