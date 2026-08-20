Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada bude po dobu sedmi let dodávat munice pro policejní sbory Finska, Dánska, Islandu, Norska a Švédska. Konkrétně dodá 35 milionů nábojů ráže Federal .223 Remington firma Federal ze společnosti The Kinetic Group, která patří pod CSG. Federal byla také vybrána jako dodavatel výcvikové munice ráže 5,56 milimetru. ČTK to ve čtvrtek sdělila CSG v prohlášení, cenu dodávek ale neuvedla.
"Policejní sbory Švédska, Norska, Dánska, Finska a Islandu si pro služební použití vybraly osvědčenou munici Federal .223 Remington Tactical Bonded s 62grainovou (zhruba čtyřgramovou - pozn. red.) střelou," uvádí tisková zpráva.
Pro výcvik budou policisté těchto zemí používat munici Federal 5,56 milimetru Disintegrator Jacketed Frangible s 55grainovou střelou (asi 3,5 gramů), která je podle CSG navržena tak, aby snižovala rizika při výcviku. Přesný počet těchto munic, kterou má firma skandinávským státům dodat, ale CSG neuvedla.
Federal, která sídlí v americkém státě Minnesota, nedávno uspěla podle CSG také v dalším tendru pro bezpečnostní složky. Letos v červnu získaly společnosti Federal a Remington, která také patří pod CSG, smlouvu od amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) na dodávky puškové munice v hodnotě 77,4 milionu dolarů (1,6 miliardy korun). "Federal byl vybrán jako výhradní dodavatel ve všech čtyřech poptávaných kategoriích puškové munice, přičemž v jedné z nich se na dodávkách podílí také Remington. Jde o jeden z největších kontraktů pro bezpečnostní složky v historii The Kinetic Group," uvádí prohlášení.
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CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, její vedení sídlí v Praze. Výrobní závody má ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Srbsku a Indii. Zaměstnává více než 14.000 lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard Kč). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterodamské a pražské burze.
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