Německá ekonomika v letošním druhém čtvrtletí vzrostla oproti předchozím třem měsícům o 0,3 procenta., uvedl v úterý v konečné zprávě Spolkový statistický úřad. Předběžná data z konce července počítala s růstem o 0,2 procenta.
„Dynamika růstu německého hospodářství z počátku roku pokračuje,“ uvedla předsedkyně statistického úřadu Ruth Brandová. „Stejně jako v prvním čtvrtletí byl tento nárůst způsoben hlavně příznivým vývojem exportu,“ dodala. Německé firmy podle statistiky vyvezly o dvě procenta více zboží a služeb než v prvním čtvrtletí.
Statistický úřad už na konci července zpřesnil také data o hrubém domácím produktu (HDP) za první čtvrtletí. Ekonomika podle něj vzrostla o 0,4 procenta místo původně uváděných 0,3 procenta. Německé hospodářství vzrostlo i ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku, a to o 0,3 procenta. V předcházejících dvou čtvrtletích HDP stagnoval.
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Meziroční růst HDP v letošním druhém čtvrtletí zrychlil na 1,0 procenta ze zpřesněného tempa 0,8 procenta v prvním čtvrtletí. Jak mezičtvrtletní, tak meziroční tempo růstu je mírně vyšší, než čekali analytici podle agentury Reuters.
Německo je největším obchodním partnerem Česka a mnoho českých firem je na výkonu německého hospodářství závislých. V posledních letech se ale německá ekonomika potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, americkým clům či konkurenci z Číny. K tomu se přidaly problémy s růstem cen energií vyvolaným konfliktem na Blízkém východě.
Na začátku dubna snížily přední německé hospodářské instituty odhad růstu německé ekonomiky na letošní rok na 0,6 procenta. Vláda kancléře Friedricha Merze předpokládá, že HDP se zvýší o 0,5 procenta. Loni na podzim přitom instituty i vláda odhadovaly letošní růst na 1,3 procenta.
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