Cena největší kryptoměny bitcoin poprvé od poloviny května překonala hranici 80 tisíc dolarů. Kolem 07:15 SELČ vykazovala nárůst 1,86 procenta na 80 451,64 USD (1,65 milionu korun). Po krocích amerického ministra financí Scotta Bessenta, který oznámil masivní nákupy na dluhopisovém trhu s cílem jej uklidnit, se v kryptoměnovém sektoru opět rozběhl růst, poznamenala agentura Reuters.
Americký prezident Donald Trump minulý týden vyzval Kongres, aby schválil zákon, který by přinesl jasnější vymezení pro sektor kryptoměn. Od té doby vzrostla hodnota bitcoinu o 16 procent.
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Bitcoin dosáhl v říjnu loňského roku rekordní hodnoty přes 126 tisíc dolarů, než po několikaměsíčním propadu v únoru klesl až na přibližně 60 tisíc dolarů. Od té doby až do poloviny května se kryptoměně postupně dařilo připisovat si zisky a část ztrát mazat, částečně díky zvýšené institucionální poptávce, uvedla dříve agentura Bloomberg. Na začátku června pak došlo k velkému propadu poté, co investoři vybírali zisky z bitcoinových burzovně obchodovaných fondů (ETF).
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