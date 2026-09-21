Operátor O2 měl v pondělí dopoledne zhruba tři hodiny výpadek pevného internetu a internetové televize OnePlay. Důvodem bylo poškození sítě pří výkopových pracích. Problémy hlásili uživatelé z celého Česka. Začaly kolem 09:00, v poledne byly služby opět funkční. Informaci o obnovení provozu sdělila firma ČTK.
Výpadky uživatelé od rána hlásili z Ostravy, Prahy, Brna, Liberce, Opavy, Krnova, Příbrami, Rožmitálu i dalších míst.
Zákazníci jsou u některých hovorů spokojenější s virtuální Evou než s lidskými pracovníky, říká šéf AI v operátorovi O2
„Všechny mobilní i pevné služby jsou už plně funkční. Pokud problémy přetrvávají, pomáhá restart zařízení nebo zapnutí a vypnutí režimu letadlo,“ řekla po polední ČTK Petra Javornická z tiskového oddělení O2. Pro obnovení funkcí doporučila i několikanásobný restart zařízení.
Uživatelé si stěžovali na absenci pevného připojení, nedostupnost internetové televize OnePlay nebo mobilní aplikace operátora Moje O2. Naopak mobilní internet byl většinou funkční.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit