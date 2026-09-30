Skupině online srovnávačů cen Heureka se ve finančním roce od loňského 1. dubna do konce letošního března meziročně zvýšily tržby o 1,3 procenta na 2,2 miliardy korun a ztráta se snížila o pětinu na 321 milionů korun. Provozní zisk (EBITDA) společnosti klesl meziročně o tři procenta na 586 milionů korun. Objem peněz, kterých má firma volně k dispozici na placení úvěrů a reinvestic, takzvaný free cash flow, se oproti loňskému roku zvedl o devět procent na 310 milionů korun. ČTK to ve středu sdělila skupina v tiskové zprávě.
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„Uplynulý rok potvrdil, že naše podnikání stojí na zdravých základech. I při mírném růstu tržeb jsme dokázali vygenerovat o devět procent vyšší free cash flow (peníze, které firmě reálně zbudou na účtu po zaplacení provozu, daní a investic do rozvoje – pozn. red.) než loni,“ uvedl generální ředitel skupiny David Chmelař.
Ztráta je podle skupiny způsobena předchozími investicemi a vstupem na zahraniční trhy z předchozích let, přičemž žádný trh podle Heureky není aktuálně ztrátový. „Vykázaná ztráta je ztrátou po zdanění, takže zahrnuje i vysoké odpisy z přecenění historických akvizic,“ doplnil Chmelař.
Do nákladů se ve finančním roce 2025/2026 podepsal také soudní spor s americkou internetovou společností Google, kdy Heureka Google vinila z nezákonného vytlačování z trhu. Pražský městský soud v srpnu přiznal Heurece odškodné 250 milionů korun bez úroků od Googlu. Americká firma se ale proti verdiktu může ještě odvolat.
Skupina meziročně zvýšila své investice do rumunského trhu, kde působí zhruba osm let, a do rozvoje umělé inteligence (AI). „Produktivita v některých procesech vzrostla stonásobně. Heureka dnes měsíčně zpracuje pět milionů ručních přiřazení produktů, doplní čtyři miliony nových parametrů a vytvoří 300 tisíc nových produktových popisů,“ uvádí tisková zpráva. Cíl skupiny je podle Chmelaře vytvořit spolehlivou datovou infrastrukturu, což poslouží AI ke generování relevantních a ověřených odpovědí.
Online srovnávač Heureka.cz založila v roce 2007 investiční skupina Miton. Skupina Heureka nyní působí v devíti zemích, kromě Česka také na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Bosně a Hercegovině. Skupina uvádí, že měsíčně její platformy navštíví až 30 milionů uživatelů, kterým nabízí výběr z více než 55 internetových obchodů.
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