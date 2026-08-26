České dráhy už nepovede Michal Krapinec. Rozhodlo o tom středeční zasedání dozorčí rady. HN to potvrdily dva zdroje z vedení společnosti. Generální ředitel a šéf představenstva by měl skončit ke konci srpna. Ve funkci ho nahradí vrchní ředitelka ministerstva dopravy Lenka Hamplová.

Během září by si Krapinec s Hamplovou měli postupně předat kompetence. Hamplová by se měla držet zvyklostí Českých drah a firmu povede z pozice předsedkyně představenstva a zároveň generální ředitelky. Bude také první ženou v čele Českých drah.

Krapinec oficiálně končí po dohodě s dozorčí radou. Její zasedání se protáhlo zhruba na čtyři hodiny, detaily by mělo oznámit tiskové oddělení později odpoledne. Změny se týkají i představenstva.

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