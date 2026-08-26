Technologická a zbrojařská společnost LPP s výrobním závodem v Pardubicích minulý rok dosáhla zisku po zdanění 446 milionů korun. Výsledek představuje téměř pětinásobek zisku roku 2024, kdy činil 95 milionů korun. Tržby za prodej výrobků a služeb se meziročně zvýšily o 74 procent na 1,02 miliardy korun, tržby za prodej zboží o 119 procent na 947 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Letos v březnu vypukl v areálu společnosti požár, který poničil výrobní halu a způsobil škody za stovky milionů korun. Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok, v této souvislosti již bylo zadrženo 11 lidí.
Páteční požár zbrojovky v Pardubicích má čtyři možná vysvětlení. Byznys je nervózní z reakce premiéra
„Po skončení účetního období jsme čelili mimořádné události, když v naší provozovně v Pardubicích došlo k požáru způsobenému úmyslným jednáním třetích osob. Díky rychlé reakci a odolnosti společnosti se podařilo zachovat kontinuitu klíčových činností. Přesto bude mít tato událost vliv na některé plánované projekty a tempo dalšího rozvoje areálu, se kterým se budeme postupně vypořádávat,“ uvedla společnost ve výroční zprávě. Požár vypukl v areálu, kde mají provozovny také další firmy Archer-LPP a T-CZ mateřské společnosti LPP Holding. Ta se k události dlouhodobě příliš nevyjadřuje.
Provozní hospodářský výsledek meziročně vzrostl ze 116 milionů na 570 milionů korun. Finanční výsledek hospodaření klesl z 11 milionů zhruba na minus jeden milion korun.
Firma LPP vyrábí bezpilotní letecké systémy, autonomní pozemní vozidla, zařízení pro systémy velení a řízení a optoelektronická zařízení kombinující termovizi, noční vidění a multispektrální systémy. Zabývá se také výrobou a opravami leteckých přístrojů a integrací elektronických systémů uvnitř bojových a logistických vozidel. Vyvinula také lehkou střelu s plochou dráhou letu Narwhal a kluzák Nightray s prvky proti zjištění.
Česká firma LPP našla odpověď na Rusy. O její autonomní drony vyzkoušené v boji má zájem Ukrajina i evropské vlády
Společnost patří do LPP Holdingu se sídlem v Praze, který vlastní Jiří Sauer a Radim Petráš. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců loni vzrostl ze 104 na 185 osob. Část pracovníků přešla ze sesterské společnosti T-CZ.
Ve výrobní hale pardubické zbrojovky vypukl 20. března požár. Způsobil škody za stovky milionů korun. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, která uvedla, že požárem protestuje proti výrobě zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil záměr vyvíjet a vyrábět v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou společností Elbit Systems. Podle zbrojovky však spolupráce nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií prověřují také možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou, při níž by deklarovaná skupina mohla sloužit jako krytí pro jiný subjekt či státního aktéra.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit