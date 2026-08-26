Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil pokutu 262,3 milionu korun firmě O2 Czech Republic a 18,4 milionu korun firmě Sherlog Technology za kartelovou dohodu při nabídce a prodeji služeb monitoringu aut a dalších dopravních prostředků a elektronických knih jízd. Sherlog se také nesmí půl roku účastnit veřejných zakázek, uvedl v tiskové zprávě mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.
Podle něj jde o nejvyšší pokutu za posledních zhruba deset let. Rozhodnutí je nepravomocné a lze proti němu podat rozklad. O2 ČTK sdělila, že s rozhodnutím nesouhlasí, podá proti němu rozklad a případně se bude bránit soudní cestou. Vyjádření firmy Sherlog ČTK dál zjišťuje.
Firmy podle antimonopolního úřadu porušovaly zákon o ochraně hospodářské soutěže nejméně od 7. prosince 2012 do 9. června 2022. Podle zjištění úřadu si firmy rozdělily zákazníky a pomocí vzájemné komunikace a výměny informací koordinovaly nabídku a prodej služeb monitoringu vozidel a dalších dopravních mobilních prostředků a elektronické knihy jízd. Vzájemná koordinace se týkala také nabídek zadavatelům veřejných zakázek ve výběrových řízeních.
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„Rozhodnutí ÚOHS jsme obdrželi a nyní jej detailně analyzujeme. Jde o prvostupňové a nepravomocné rozhodnutí, s jehož závěry nesouhlasíme. Jsme přesvědčeni, že spolupráce se společností Sherlog byla legitimním obchodním vztahem mezi výrobcem technologického řešení a jeho distributorem a byla také v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Odmítáme proto závěr, že by šlo o zakázanou dohodu mezi konkurenty,“ řekla mluvčí O2 Veronika Zachariášová.
Úřad se případem začal zabývat v roce 2022, kdy provedl také místní šetření u obou společností. Ve správním řízení zjistil, že dlouhodobě spolupracovaly při poskytování služby O2 Car Control. Podle mluvčího ÚOHS Švandy samotná obchodní spolupráce na společném produktu nebyla předmětem postihu. Úřad však dospěl k závěru, že smluvní ujednání uzavřená v prosinci 2012 šla nad rámec běžné obchodní spolupráce.
„Sherlog byl významně omezen při nabízení vlastního produktu Sherlog Trace, který představoval konkurenční alternativu k produktu O2 Car Control. Firma Sherlog nemohla v řadě případů nabízet svůj produkt bez předchozí komunikace a souhlasu O2. Tím vznikl mechanismus, na jehož základě si oba soutěžitelé rozdělovali zákazníky a koordinovali své obchodní aktivity. Společnosti si určovaly, kterým zákazníkům bude nabízen produkt O2 Car Control a ve kterých případech bude možné nabídnout konkurenční produkt Shelrlog Trace,“ popsal postup firem Švanda. Takové ujednání ÚOHS kvalifikoval jako zakázanou dohodu o rozdělení zákazníků.
Ve správním řízení úřad dále zjistil, že tento mechanismus nebyl pouze formálním a dočasným ustanovením smlouvy, ale dlouhodobě se uplatňoval v praxi. E-mailová komunikace mezi oběma společnostmi podle úřadu dokládá, že si firmy v konkrétních případech vzájemně sdělovaly informace o obchodních příležitostech a koordinovaly, kdo bude o daného zákazníka nebo veřejnou zakázku usilovat. Takový postup zjistil například ve vztahu k zakázkám pro Nové Město na Moravě, Letiště Praha či Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra.
Při výpočtu výše pokut hrála zásadní roli zejména dlouhá doba trvání protisoutěžního jednání, Úřad nezjistil žádné polehčující okolnosti. U společnosti O2 antimonopolní úřad k uložení zákazu plnění veřejných zakázek nepřistoupil, protože takový trest by mohl mít zásadní negativní dopady na hospodářskou soutěž v telekomunikačních službách, v níž společnost O2 dosahuje významných tržních podílů. Namísto toho navýšil pokutu o více než 75 milionů korun na výsledných 262,3 milionu korun.
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