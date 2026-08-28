Minulý čtvrtek kolem půl sedmé ráno zvonil Václavu Vachníkovi telefon. Čtyřiasedmdesátiletý podnikatel byl tou dobou už na cestě z domovské Zašové na Vsetínsku do zhruba 40 kilometrů vzdáleného Potštátu, kde vlastní čtveřici větrných elektráren. Online data o výrobě turbín totiž signalizovala nulovou produkci a Václav Vachník tušil, že se na místě něco děje.
Na lince byl agronom zemědělské společnosti Statky Potštát. „Volal mi, že jejich traktorista jel kolem elektráren a viděl jednu z nich spadlou,“ popisuje Vachník, jak se dozvěděl o události, která brzy nato vzešla ve známost jako první pád větrné turbíny v Česku. O události, která dodala munici četným odpůrcům větrné energetiky a ještě více vyhrotila atmosféru proti obnovitelné energetice. To je také jedním z důvodů, proč se Václav Vachník ani jeho syn David nechtějí fotit.
Podle slov vládního zmocněnce pro Green Deal s pozastaveným mandátem a hlasitého kritika větrníků Filipa Turka pro Aktuálně.cz například havárie dokazuje, že „boj s větrnými mlýny“ vyhrál. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) pak navzdory ojedinělosti případu a zatím neznámým příčinám avizoval opatření, která mají opakování podobných incidentů zabránit.
Pád potštátského větrníku je ovšem také příběhem o selhání státu. Státu, kde navzdory opakovaným slibům politiků bobtná byrokracie, kde nekonečné povolovací procesy brání jakékoliv výstavbě, nikoliv jen větrníkům, kde investoři naráží na bizarní, nesplnitelné a nezřídka protichůdné požadavky čím dále většího množství úřadů a samospráv. Státu, který není schopen čelit šíření dezinformačních fám a s velkou pravděpodobností tak nenaplní svou vlastní energetickou strategii, následkem čehož budou tuzemští odběratelé platit za elektřinu více než v okolních zemích.
Co se dočtete dál
- Kdo je podnikatel, který před více než 20 lety větrníky u Potštátu postavil.
- S jakou byrokracií musel před lety bojovat a jaké čelí nyní.
- Kdo další chce u Potštátu budovat větrníky.
- Proč se větrné elektrárny nedaří v Česku budovat, zatímco v okolních zemích se masově staví.