Startupový zákon má motivovat investory k podpoře start-upů daňovými úlevami, řekla ve čtvrtek na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Ze základu daní si budou investoři moci ročně odečíst maximálně pět milionů korun. Předpis má přinést jasnou definici start-upů. Certifikaci o potvrzení, že danou firmu lze považovat za start-up, bude vydávat agentura CzechBusiness. Návrh zákona jde nyní do meziresortního připomínkového řízení. Má začít platit od 1. července 2027.
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„Máme tu skvělé šikovné mladé lidi, strašně často se stává, že mají nějaký nápad, ale protože tu nemají dobré podmínky, tak firmu raději rozjedou jinde. My jsme řekli, že to změníme, Česko nesmí vyvážet nápady, talenty a budoucí firmy. Startupový zákon nastaví jasná pravidla, přivede soukromý kapitál a pomůže inovacím růst přímo u nás v Česku,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Normu má vláda podle něho projednat v září.
Inspiraci pro zákon vláda čerpala především ve Španělsku. Nově tak má být vymezena definice start-upů. Ty poté získají status certifikovaného start-upu, na který se budou moci vázat konkrétní zákonné výhody. Návrh kombinuje pevné podmínky s odborným posouzením inovativnosti a škálovatelnosti, tedy jak rychle bude moct daný start-up růst.
„Certifikaci má zajišťovat vznikající CzechBusiness a odvolací a dohledovou roli bude mít ministerstvo průmyslu a obchodu,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Proces posuzování podniků, které si zažádají o certifikaci, se má podle zmocněnce ministerstva průmyslu a obchodu pro startu-upy Martina Jiránka pohybovat v řádu jednotek týdnů.
Mezi navrhované podmínky pro získání certifikace patří například stáří firmy, která bude muset fungovat nejvýše osm let, u vybraných deep tech projektů to bude až deset let. Podnik bude muset dosahovat ročního čistého obratu nejvýše 250 milionů korun, firma nesmí být účelově vytvořenou nebo většinově vlastněnou částí etablovaného podniku a nesmí být obchodována na regulovaném trhu. Start-up také nesmí rozdělovat zisk ani jiné vlastní zdroje společníkům.
Certifikaci pak využije investor pro doložení toho, že má na daňovou úlevu nárok. „Investor pošle na finanční správu potvrzení o investici od certifikovaného start-upu a tím pro ni doložil svůj nárok na úlevu z daní,“ vysvětlil ČTK Jiránek. Nejde však jen o daňové úlevy, certifikát bude moct použít i Technologická agentura České republiky (TAČR). „Například vyhlásí nějaký program a řekne, že je jenom pro start-upy. Přihlásit se tak budou moct jenom firmy s certifikáty,“ doplnil.
Na startupový zákon bude podle Jiránka navazovat další podpora. „Vyjednáváme úpravu systému zaměstnaneckých akciových plánů, takzvaný ESOP, a řešíme podporu rozvoje univerzitních spin-offů (firma, která vznikla z univerzitního prostředí – pozn. red.) a zároveň řešíme posílení služeb krajských inovačních center,“ uvedl.
Návrh zákona připravovala vláda s Českou startupovou asociací, zakladateli a investory. Větší podporu start-upům slíbila vláda ve svém programovém prohlášení a v hospodářské strategii, kterou schválila v únoru.
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