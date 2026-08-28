Když letos na jaře poprvé vyjely na české koleje, staly se jednotky Talgo S6 středem pozornosti. Nejdřív v dobrém, díky velkorysému interiéru i nezvyklé konstrukci. Pak ovšem přišla ostuda – velké množství poruch a nedomyšleností, kvůli kterým je po pár týdnech Leo Express zase stáhnul.
A od té doby jako kdyby se nad nimi skoro slehla zem. Dopravce plánoval jejich dlouhodobější návrat několikrát, pokaždé z něj ale vycouval. Nejčerstvěji teď na konci srpna. Soupravy se od jara na kolejích objevovaly spíš výjimečně.
Co se dočtete dál
- Proč nevyšel ani poslední termín.
- Co všechno se na soupravách řeší.
- A jakou mají talga budoucnost.