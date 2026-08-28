V Berlíně se z vycházky nevrátil do vězení šestatřicetiletý podnikatel Hendrik Holt. Ten je známý jako „Windkraft-Schwindler“, tedy podvodník s větrnou energií, který prodával největším evropským energetickým skupinám projekty větrných parků, které ve skutečnosti vůbec neexistovaly. Jednou ze společností, která s Holtovou skupinou chtěla větrníky stavět, byl i tuzemský ČEZ.

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Co se dočtete dál

  • Jakou zprávu Holt po svém zmizení poslal a kde by se mohl skrývat.
  • V čem spočíval jeho podvodný byznys.
  • Jak vysokou škodu uplatňuje po uprchlém podvodníkovi ČEZ.

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