V Berlíně se z vycházky nevrátil do vězení šestatřicetiletý podnikatel Hendrik Holt. Ten je známý jako „Windkraft-Schwindler“, tedy podvodník s větrnou energií, který prodával největším evropským energetickým skupinám projekty větrných parků, které ve skutečnosti vůbec neexistovaly. Jednou ze společností, která s Holtovou skupinou chtěla větrníky stavět, byl i tuzemský ČEZ.
Co se dočtete dál
- Jakou zprávu Holt po svém zmizení poslal a kde by se mohl skrývat.
- V čem spočíval jeho podvodný byznys.
- Jak vysokou škodu uplatňuje po uprchlém podvodníkovi ČEZ.