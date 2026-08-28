Městský soud v Praze potvrdil jednu z nejvyšších pokut za nedovolené vybírání peněz od investorů. Tu loni v září ve výši 15 milionů korun udělila Česká národní banka (ČNB) společnosti Nordbridge Investments Michala Motla. Firma se proti ní pokusila bránit u soudu, ale neuspěla. „Její uložení bylo oprávněné. Byť je vysoká, není likvidační,“ konstatoval předseda senátu Jaromír Klepš. Verdikt padl tento týden.
Nordbridge Investments se základním jměním jeden tisíc korun založil v roce 2020 nyní čtyřiatřicetiletý Michal Motl. Předloni ve firmě zahájila kontrolu Česká národní banka a zjistila, že společnost podniká jako černá banka – od lidí vybírá bez potřebné licence peníze, které poskytuje dál. A spočítala, že od celkem 293 lidí takto získala přes 182 milionů korun. Udělila jí proto zmíněnou pokutu, proti níž se firma odvolala k Městskému soudu v Praze.