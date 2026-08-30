Nizozemská skupina Accell Group, která je jedním z největších výrobců kol a elektrokol na světě, před zhruba třemi týdny zbankrotovala. Do problémů stáhla také řadu cyklistických značek svých dceřiných firem. Jedna z těch nejznámějších ale nyní dostala šanci na záchranu.
Naděje pro slavnou francouzskou značku kol ze zkrachovalé skupiny Accell Group. Soud jí dal šanci bojovat o záchranu
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