Zdá se, že jde o definitivní tečku za působením investora Ondřeje Benáčka a jeho skupiny CEIP v příběhu kolabující retailové skupiny Twist. Už v červnu představitel fondu, který se zaměřuje zejména na průmyslové firmy, oznámil ukončení přímé podpory rozsáhlé franšízové skupiny Twist, kde do té doby figuroval jako významný finanční partner a věřitel. Zároveň ale tehdy spustil budování nové obchodní struktury, která měla nespokojené klienty Twistu, tedy jednotlivé franšízanty, pojmout.
Co se dočtete dál
- Proč Benáček franšízovou společnost prodává.
- Kdo je kupec firmy.
- Jak to souvisí s insolvencemi skupiny Twist.