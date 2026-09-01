První prototypy vyráběli ve staré peci na pizzu. Tři brněnští studenti do ní sypali rozdrcený plast, zahřívali ho a zkoušeli lisovat. Dlouhou dobu hledali způsob, jak z rozteklé směsi dostat rovnou a pevnou desku. „Zkoušeli jsme různé teploty, tlaky a časy a hledali jsme, co bude fungovat,“ vzpomíná Ondřej Venclík, jeden ze zakladatelů Plastic Guys. Po šesti letech experimentů už jim pizza pec nestačí. Letos v dubnu otevřeli v Kuřimi u Brna novou výrobní halu s průmyslovou linkou na velkoformátové panely z recyklovaného plastu. Linka umožňuje vyrábět desky až tři metry dlouhé a 1,4 metru široké a zpracovat až tunu plastového odpadu denně. Firma investici popisuje jako zásadní posun k průmyslové výrobě a uvádí, že jde o největší linku svého druhu na světě. Plastic Guys se letos zároveň dostali mezi třicet nejlepších projektů aktuálního ročníku soutěže Nápad roku.

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Co se dočtete dál

  • Proč Plastic Guys nemíchají různé druhy plastů a co s deskou udělají po skončení její životnosti.
  • Kolik stojí velkoformátová deska z recyklovaného plastu a komu ji chtějí prodávat.
  • Proč firma nechce vozit těžké plastové desky přes půl světa, ale raději vyrábět lokálně.
  • Jak chtějí svou technologii dostat do USA a Saúdské Arábie.
  • Co všechno se dá vyrobit z plastu, který původně skončil ve žlutém kontejneru.

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