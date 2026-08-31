Realitní společnosti CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka klesl za první pololetí konsolidovaný hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o 6,9 procenta na 341 milionů eur (8,2 miliardy korun). Celkové tržby se ve srovnání se stejným obdobím loni snížily o 8,5 procenta na 642 milionů eur. Firma o tom informovala v pondělní tiskové zprávě.
Obsazenost nemovitostí skupiny dosáhla 92,4 procenta, což představuje proti konci loňského roku pokles o 0,9 procentního bodu. Hrubé nájemné ze srovnatelných nemovitostí se zvýšilo o 2,1 procenta, přičemž růst firma zaznamenala ve všech segmentech.
Čistý zisk skupiny meziročně klesl o 82,4 procenta na 34 milionů eur. Čistý příjem z pronájmů se kvůli prodeji části nemovitostí snížil o 4,7 procenta na 375 milionů eur. Hodnota realitního portfolia ke konci června činila 17,5 miliardy eur, proti konci loňského roku se mírně snížila o 2,4 procenta.
Generální ředitel David Greenbaum uvedl, že první pololetí bylo pro CPI Property Group mimořádně aktivní. Firma podle něj pokročila v oblasti provozu, financování, prodeje majetku i nových investic. Podnikla zároveň kroky k posílení svého portfolia a kapitálové struktury, zlepšení řízení a zjednodušení organizační struktury.
Od začátku roku firma dokončila nebo podepsala smlouvy o prodeji nemovitostí v hrubé hodnotě 542 milionů eur, a to v průměru za cenu zhruba o pět procent vyšší, než byla jejich účetní hodnota. Další prodej za více než 330 milionů eur je ve fázi podpisu nezávazných dohod (LOI) nebo v pokročilé fázi procesu hloubkové kontroly. Skupina zároveň dokončila investice za 155 milionů eur.
CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem. Vítek je s hodnotou majetku 121 miliard korun podle letošního žebříčku magazínu Forbes šestým nejbohatším Čechem.
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