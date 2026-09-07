Stárnutí bývá tradičně spojováno se sníženou výkonností, postupným úpadkem kognitivních schopností a dalšími negativními charakteristikami. Zažitý obraz vetchého a unaveného stáří však narušují konkrétní příklady.
Francouzský malíř Claude Monet začal pracovat na slavné sérii obrazů leknínů až po šedesátce, přičemž nejoceňovanější plátna vznikla až na hraně umělcovy osmdesátky. Chorvatský dálkový plavec Veljko Rogošič oslavil svou pětašedesátku rekordním výkonem – v Jaderském moři urazil vzdálenost 220 kilometrů. Případy zlepšení výkonu ve vyšším věku lze pozorovat nejen u celoživotních profesionálů, ale i u osob, které s konkrétní činností teprve začínají. Američanka Nora Langdonová se začala věnovat vzpírání až ve věku 65 let, přičemž svůj nejlepší výsledek zaznamenala těsně před osmdesátými narozeninami, kdy unesla 159 kilogramů v dřepu.
Co se dočtete dál
- Jak pozitivní přístup ke stárnutí prodlužuje život.
- Zda lze zlepšovat vlastní výkonnost v každém věku.
- Proč nepoužívat větu „Jsi na to moc starý“.