Italské Dolomity jsou jednou z nejnavštěvovanějších lyžařských destinací Čechů. Každý rok do nich podle odhadů cestovních kanceláří a lyžařských asociací míří více než 150 tisíc lyžařů z České republiky.

Ti nyní mají velkou šanci získat část peněz utracených za skipas zpět. Umožní to výsledek antimonopolního šetření, kterému čelila síť dvanácti lyžařských resortů sdružených v konsorciu Dolomiti Superski.

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