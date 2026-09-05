Italské Dolomity jsou jednou z nejnavštěvovanějších lyžařských destinací Čechů. Každý rok do nich podle odhadů cestovních kanceláří a lyžařských asociací míří více než 150 tisíc lyžařů z České republiky.
Ti nyní mají velkou šanci získat část peněz utracených za skipas zpět. Umožní to výsledek antimonopolního šetření, kterému čelila síť dvanácti lyžařských resortů sdružených v konsorciu Dolomiti Superski.
Lyžovali jste v posledních letech v Dolomitech? Tak nejspíš máte nárok na vrácení části peněz
Italské Dolomity jsou jednou z nejnavštěvovanějších lyžařských destinací Čechů. Každý rok do nich podle odhadů cestovních kanceláří a lyžařských asociací míří více než 150 tisíc lyžařů z České republiky.
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