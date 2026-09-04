Pro české řidiče není poslední vývoj v Hormuzské úžině moc příznivý. Nové boje mezi USA a Íránem u ropných kontraktů opět zvýšily rizikovou přirážku u dodávek ropy, což bude mít vliv na ceny pohonných hmot. Tříměsíční kontrakty se v pátek pohybovaly kolem 95 dolarů za barel (159 litrů). Během týdne ropa zdražila o sedm procent, od začátku srpna je dražší téměř o pětinu. Možnost, že se cena barelu ropy opět dostane na 100 a více dolarů, je proto opět možností, s níž se musí počítat.

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