Do redakce deníku taz na ulici Friedrichstrasse v centru Berlína dorazil tento týden rukou psaný dopis. Autor se v něm přiznával k několika útokům na elektrické rozvodny, které během pár dnů zasáhly Německo a v jednom případě vedly k několikahodinovému odstavení hnědouhelné elektrárny Jänschwalde ze skupiny LEAG českého miliardáře Daniela Křetínského.

„Výroba elektřiny z fosilních paliv je zločinem, který přináší nevýslovné utrpení,“ uváděl. Dodal, že nemá žádné spolupachatele a není nijak napojen na extrémně levicovou scénu, což je jedna z teorií, se kterou pracují vyšetřovatelé. Doplnil dokonce několik detailů o spáchaných činech, které v tu chvíli ještě nebyly veřejně známy. A – což je u tohoto typu korespondence poměrně neobvyklé – podepsal se celým jménem a uvedl i zpáteční adresu.

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Co se dočtete dál

  • Kdo je muž, kterého německá policie podezřívá z útoků na rozvodny.
  • Kde k útokům došlo a s pomocí jakých zařízení.
  • Jaké může být pozadí sabotáží.
  • Jak je kritická infrastruktura chráněná v Česku a lze podobným útokům zabránit?

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